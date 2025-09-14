numerology: ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಹಳ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ - ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 64 ಅಥವಾ 46 ಅಂಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋಂಕುಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 64 ಅಥವಾ 46 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ - ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಸಮಯ ಬದಲಾದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜಾತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೂ ಕೂಡ 64/46 ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ - ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ಅಥವಾ 46 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಪಠಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)