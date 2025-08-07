ಮುಖದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು! ದೈವ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು

Mole Spiritual Meaning: ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಹದ ರಚನೆಯವರೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಚ್ಚೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವುದು ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮಚ್ಚೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವುದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರ:
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೃಷ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಇಡುತ್ತೀರಾ? ದರಿದ್ರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದಂತೆ
ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ...
ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವುದು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳ ಪರಿಣಾಮ
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಚ್ಚೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯಂದೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ ಹರಿಸುವಳು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ! ಸರಾಗವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಯಶಸ್ಸು