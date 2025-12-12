ಶುಕ್ರದೆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ !ಒಲಿಯುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಭಾಗ್ಯ

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
