ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ : ಹೊಳೆಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ! ಕೈಗೂಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ

  • ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ
  • ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ
  • ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳನು ​​ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರುಚಕ್ ರಾಜ ಯೋಗ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅದೃಷ್ಟ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.  ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು.  ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೂ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರುವುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವ ಸಮಯ..

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುವುದು.  ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

