English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಗುರು ದೆಸೆ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ! ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ನೋವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಗುರು ದೆಸೆ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ! ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ನೋವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ

ಗುರುವಿನ ಮಹಾದೆಸೆ  ಬರೋಬ್ಬರಿ 16  ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು  ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 30, 2025, 09:15 PM IST
  • ಗುರುವಿನ ಮಹಾದೆಸೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುದೆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವೇ ಆಗುವುದು.
  • ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ.

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon7
Gajakesari Yoga Benefits
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
camera icon5
Gold rate today
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!
camera icon5
Health Benefits of Eating Dates in Winter
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Guru Gochar
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಗುರು ದೆಸೆ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ! ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ನೋವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಗುರು ಮಹಾದಶಾ ಅಥವಾ ಮಹಾದೆಸೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಯಾವುದೇ  ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುದೆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವೇ ಆಗುವುದು. ಗುರು ದೆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗುವುದು, ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು.ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು  ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುರುವಿನ ಮಹಾದೆಸೆ  ಬರೋಬ್ಬರಿ 16  ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು  ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಿರುವುದು. ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು! ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ... ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಭಯ

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಗುರು ಮಹಾದೆಸೆ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ.  ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಜಯ ನಿಮ್ಮದೇ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡೆ ತಡೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುವುದು. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ : ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖವೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಸಂಸಾರ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಹುವಿನ ಮನೆಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ಧನು ರಾಶಿ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು.ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ.

(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Guru BalaGuru DeseGuru MahdashaGuru Maha dasha effect

Trending News