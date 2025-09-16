English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ !ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 16, 2025, 03:45 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ಶುಭ
  • ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
  • ಈ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
Genelia Deshmukh
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವಳು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದು
camera icon7
Lakshmi Devi
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವಳು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದು
ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!
camera icon6
Ayushmann Khurrana
ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!
ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
camera icon7
Lord Shani Dev
ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ !ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು,  ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭವಾಗುವುದು.  ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಒಂದು ತುಂಡಾದರೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆಯ ಖಜಾನೆ ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಭ ದಿನ

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.  

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿರುವ  ಹಣ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸೇರುವುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ !ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ

ಧನು ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

RajayogaRajayoga EffectShukraditya rajayigaShukraditya rajayiga effect

Trending News