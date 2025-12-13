English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಡಿ.12ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

ಡಿ.12ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.24ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:57 PM IST
  • ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
  • ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ

ಡಿ.12ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

Chandrma Gochar: ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.24ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು!!

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

