ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ದಂತೆ: ಹೆಣ್ಣಾದರಂತೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ, ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಗೂ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದೇವತೆ!

Lucky Date of Birth: ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆಯೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರ ಭವಿಷ್ಯ, ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಯುನಿಟ್ ಅಂಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ ! ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡಾ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 19 ಹಾಗೂ 27 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರವರ ಮೂಲಾಂಕ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಂಕ 9 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವದವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮೂಲಾಂಕ 9 ರ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜನಿಸುತ್ತಲೇ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿತನ ತರುವರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವರು. ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿದವರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚು. ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಯೋಗ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಘಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿ ದೇವತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.