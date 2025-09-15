English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ದಂತೆ: ಹೆಣ್ಣಾದರಂತೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ, ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಗೂ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದೇವತೆ!

Luckiest birthday date: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 15, 2025, 06:13 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
  • ಲಕ್ಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
  • ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ದಂತೆ: ಹೆಣ್ಣಾದರಂತೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ, ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಗೂ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದೇವತೆ!

Lucky Date of Birth: ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆಯೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರ ಭವಿಷ್ಯ, ಸ್ವಭಾವ  ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಯುನಿಟ್ ಅಂಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ ! ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡಾ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 19 ಹಾಗೂ 27 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರವರ ಮೂಲಾಂಕ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಂಕ 9 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ  ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವದವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.  

ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮೂಲಾಂಕ 9 ರ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜನಿಸುತ್ತಲೇ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿತನ ತರುವರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವರು. ಮೂಲಾಂಕ 9 ಹೊಂದಿದವರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚು. ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಯೋಗ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಘಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿ ದೇವತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Luckiest birthdaynumerologyLucky date of birth

Trending News