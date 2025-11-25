English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ; ಶುಕ್ರದೆಸೆಯ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ; ಶುಕ್ರದೆಸೆಯ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Navapanchama Rajayoga lucky sign: ಈ ಎರಡು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 25, 2025, 02:33 PM IST
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ; ಶುಕ್ರದೆಸೆಯ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Navapanchama Rajayoga lucky sign: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17 ನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನವಪಂಚಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ? ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ನವಪಂಚಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಈ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಧನು ರಾಶಿ
ನವಪಂಚಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಈ ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

