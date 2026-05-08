Mrigashira nakshatra: ಮೇ 8 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
Mrigashira nakshatra: ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 8 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನ. ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:18 ರಿಂದ 10:18 ರ ನಡುವೆ ಮೃಗಶಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮೇ 18 ಅಥವಾ 19 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ 2ನೇ ಮನೆಯಿಂದ 3ನೇ ಮನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಚಿಂತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು 12ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಇಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಂವಹನ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ.. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ.. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 10 ಮತ್ತು 11 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ರೋಬೋಟ್ನಂತೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ನೀವು ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರು 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ.. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಬಯಸಿದರೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. "ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ?" ವಿವಿಧ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಯಸಿದರೂ... ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಗಾಧವಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ.. ಅವರು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುಂಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವನ್ನು 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜನರು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು 3 ನೇ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
