ಈ ದಿನದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಪ್ರಾರಂಭ: ಈ 5 ದಿನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ...

Panchak In September 2025: ಪಂಚಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಕವನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಶುಭ ಪಂಚಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪಂಚಕ 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಕವು 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.21ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸಂಜೆ 4.03ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
*ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವನ್ನ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
* ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬಾರದು.
* ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
* ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬಾರದು.
ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಪಂಚಕ ದೋಷವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮೃತ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಶದ ಐದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)