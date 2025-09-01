English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಪ್ರಾರಂಭ: ಈ 5 ದಿನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ...

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಪಂಚಕಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 1, 2025, 01:29 PM IST
  • ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು
  • ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬಾರದು

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
&quot;ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ&quot;.. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon5
Salman Khan views on women
"ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ".. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
camera icon6
Chanakya Niti
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
ಈ ದಿನದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಪ್ರಾರಂಭ: ಈ 5 ದಿನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ...

Panchak In September 2025: ಪಂಚಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಕವನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಶುಭ ಪಂಚಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪಂಚಕ 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಕವು 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.21ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸಂಜೆ 4.03ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ!!

ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?

*ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕವನ್ನ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
* ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬಾರದು.
* ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
* ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬಾರದು.

ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಪಂಚಕ ದೋಷವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮೃತ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಶದ ಐದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
Panchak In September 2025September PanchakMrityu Panchak in SeptemberPanchak DoshaPanchak Astrology

Trending News