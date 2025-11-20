English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇದೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋ ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಲ ಕೂಡಾ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು !

ಇದೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋ ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಲ ಕೂಡಾ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು !

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದ್ದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡಬೇಕು.  ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 20, 2025, 09:12 PM IST

ಇದೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋ ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಲ ಕೂಡಾ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು !

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ  ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದ್ದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡಬೇಕು.  ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಶುಭ : 
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು  ಇಟ್ಟರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು  ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು

 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು : 
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯ  ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ,  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ  ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ :
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಫೋಟೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಪುರುಷರು ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು : ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

(ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

VastuVastu Tipsphoenix birdPhoenix bird vastuphoenix bird photo

