Ancient Temple History: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಾರಣಾಸಿಯು ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾಗಿದೆ. "ಕಾಶಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ, ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಾಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯೂ ಶಿವನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ಹವೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತಿಲಭಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಒಂದು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪುರಾತನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಗಾತ್ರವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನ “ದೈವಿಕ ಅದ್ಭುತ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಸ್ವಯಂಭೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನ ಶಿವನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, “ಬೆಳೆಯುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ರಹಸ್ಯ” ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯ ದೇಶದ ಅಪರೂಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)