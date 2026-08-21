/ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ, ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆ. 21, 2026ರ ಈ ದಿನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ವ್ರತವಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇದರ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ :
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಇದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ "ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದಾದರು ಮಾರ್ಗ, ಪೂಜೆ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳಂತೆ. ಆಗ ಪರಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಚಾರುಮತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಏನದು ಚಾರುಮತಿಯ ಕಥೆ?
ಮಗದ ದೇಶದ ಕುಂಡಿನಪುರ ಎಂಬ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಾಧ್ವಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಚಾರುಮತಿ. ಚಾರುಮತಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣವಂತೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡುತಿದ್ದಳು. ಚಾರುಮತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚಾರುಮತಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವಳ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಲಕ್ಷ್ಮೀ "ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ (ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ) ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೇವಿ ವರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಚಾರುಮತಿ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಪತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯ ಇಚ್ಚೆಯಂತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಾರುಮತಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ವ್ರತವು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಸುಮಂಗಲಿ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು?
* ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುಗ್ರಹ :
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯರ (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ) ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
* ಸೌಭಾಗ್ಯ :
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ದೇವಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗೌರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಯಾಣ :
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
* ಸಮೃದ್ಧಿ :
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರವನ್ನು ವ್ರತದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಧಾನ್ಯ ವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಶಾಂತಿ :
ದೈವಿಕ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮತೆ ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮತೆ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿ :
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.