/ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?

Naga panchami 2026: ಅಷ್ಟ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಅಷ್ಟ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಪದೋಷ ಮತ್ತು ಕಾಲಸರ್ಪ ದೋಷದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸರ್ಪ ಜನಾಂಗದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ.
1. ಶೇಷನಗೂಡು: ಶೇಷನಗೂಡು 'ಅನಂತಡು' ಮತ್ತು 'ಆದಿಶೇಷನಗೂಡು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳು ಶೇಷನಗೂಡನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಶೇಷನಗೂಡು ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಷನಗೂಡು ಅನಂತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ವಾಸುಕಿ: ವಾಸುಕಿಯು ಸರ್ಪ ದೇವರು ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿವನು ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಗರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸುತ್ತಲು ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
3. ಪದ್ಮ ನಾಗ: ಪದ್ಮ ನಾಗನನ್ನು ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಪದ್ಮ ನಾಗನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
4. ಮಹಾಪದ್ಮ ನಾಗ: ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪದ್ಮ ನಾಗನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಳಿ ಸರ್ಪದ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ತಕ್ಷಕ: ತಕ್ಷಕ ನಾಗನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಕ್ಷಕನು ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕದ್ರುವಿನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗನಾಗಿದ್ದನು. ನಾಗ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಜನಾಗಿ ತಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ.
6. ಕುಲಿಕ ನಾಗ: ಕುಲಿಕ ನಾಗನನ್ನು ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಲಿಕನು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಕುಲಿಕ ನಾಗನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
7. ಕಾರ್ಕೋಟಕ ನಾಗಾಡು: ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗದೇವತೆ ಕಾರ್ಕೋಟಕ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾರ್ಕೋಟಕವು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
8. ಶಂಖಪಾಲ: ಶಂಖಪಾಲನನ್ನು ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವನನ್ನು ಶಂಖದಂತೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಶಂಖಪಾಲನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಅಷ್ಟ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ
ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅದೃಷ್ಟ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.