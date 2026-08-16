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ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?

 Naga panchami 2026:  ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಷನಾಗು, ವಾಸುಕಿ, ತಕ್ಷಕು ಮತ್ತು ಕರ್ಕೋಟಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 16, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:38 PM IST
ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಂಟು ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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