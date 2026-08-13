/ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಸರ್ಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದು! ಅಲ್ಲದೇ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುವುದು

ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಈ ಉಪವಾಸದ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಅನಂತ, ವಾಸುಕಿ, ಪದ್ಮ, ಮಹಾಪದ್ಮ, ತಕ್ಷಕ, ಕುಳಿರ್, ಕರ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಶಂಖ ಹೆಸರಿನ ಅಷ್ಟನಾಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಗಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ
ಪಂಚಮಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಒಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂಜಿಸಲು, ಮರದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾವಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ, ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಹಸಿ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳುಂಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ನಾಗದೇವತೆಯ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ಮಹತ್ವ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ನಾಗಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ-ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ನಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.