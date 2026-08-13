/ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು? ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆಯುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಾಗದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಯಾವಾಗ?
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 17, ಸೋಮವಾರದಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಂದೇ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮನೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರ ವಿಗ್ರಹ, ನಾಗರ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ನಾಗದೇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಗದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಶಿವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸುಕಿ, ಅನಂತ, ತಕ್ಷಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಷ್ಟನಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಭೂಮಿ ಅಗೆಯಬಾರದಂತೆ ಏಕೆ?
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಭೂಮಿ ಅಗೆಯುವುದು, ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವುದು, ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಪದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು ಅಥವಾ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸುವುದು, ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜೋಡಿ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಪದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಜೀವಂತ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡಬೇಡಿ
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಜೀವಂತ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡಬಾರದು. ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ಹಾವಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಜೀವಂತ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ನಾಗರ ಕಲ್ಲು, ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಮಹತ್ವ
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕೇವಲ ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಹಬ್ಬ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ, ಜಪ ಹಾಗೂ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಪದೋಷ, ರಾಹು-ಕೇತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಬರುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಸೂಚನೆ: ಸರ್ಪದೋಷ, ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.