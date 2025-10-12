English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

500 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ... ಅಪಾರ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ದೂರವಿಲ್ಲ!

Rajayoga after 500 years: ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಜನರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 12, 2025, 07:26 PM IST
  • ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
  • ಶನಿಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗ
  • 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜಯೋಗ

Trending Photos

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Mahatma Gandhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
camera icon7
Bra Fence
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
500 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ... ಅಪಾರ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ದೂರವಿಲ್ಲ!

Nava Panchama Rajayoga Effect: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೊಸ ಮನೆ ಕನಸು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬ, ಮನರಂಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ.ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತರಲು ಕಿಂಗ್‌ಮೇಕರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ! ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವಳು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಧೀಡೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ...! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ..!

 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Nava Panchama rajayogaShani jayantiRajayoga after 500 years

Trending News