12 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಈ ಬಾರಿ 9 ಅಲ್ಲ,10 ದಿನ ಹಬ್ಬದ ವೈಭವ... ಈ ರಾಶಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರೇ ಒಲಿಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ

Navratri begins in Gajakesari Yoga: ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರತಿಪದದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಶಮಿಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ವಾಹನ ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. 2025 ರ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ನವರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ?
ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ದಶಮಿಯಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ನವರಾತ್ರಿ, ಬಹಳ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಧನ ಯೋಗ (ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ), ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ (ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ), ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ.
ಈ ಬಾರಿ ಶರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆ ದಿನ ಮಾತೆಯು ಗಜ ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಮಾದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತೆಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಮಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮನ ಎಂದರೆ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಶರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ನಿರ್ಗಮನ ಗುರುವಾರವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ದೇವಿಯು ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ 2025: ಯಾವ ದಿನದಂದು ಯಾವ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು?
1) ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025: ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
2) ನವರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025: ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ
3) ನವರಾತ್ರಿ ಮೂರನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025: ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ
4) ನವರಾತ್ರಿ ಮೂರನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2025: ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ
5) ನವರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2025: ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
6) ನವರಾತ್ರಿ ಐದನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2025: ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
7) ನವರಾತ್ರಿ ಆರನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025: ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
8) ನವರಾತ್ರಿ ಏಳನೇ ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2025: ಕಾಳರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
9) ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025: ಮಹಾಗೌರಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
10) ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, ೨೦೨೫: ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ
೧೧) ನವರಾತ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ದಿನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨, ೨೦೨೫: ವಿಜಯದಶಮಿ
ಈ ವರ್ಷ, ನವರಾತ್ರಿಯ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ (ಮೂರನೇ ದಿನ) ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೪ ಮತ್ತು ೨೫ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಘಂಟ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ತಾಯೀ ಕೃಪೆ ತೋರುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.
