ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

Gajakesari Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ನವರಾತ್ರಿಯು ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಚಂದ್ರ ಬಲದಿಂದ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 23, 2025, 09:08 AM IST
  • ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
  • ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

Gajakesari Rajayoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, ಸೆ.22ರಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯು ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಗಜಕೇಸರಿ ಒಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಗಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನವರಾತ್ರಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 
ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಹರ್ಷಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು  ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಗುರು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದನ್ನಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

