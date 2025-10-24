English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಡು ಬಡವನನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರತ್ನ! ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು..

ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 07:28 PM IST
  • ನೀಲಮಣಿ ಶನಿಯ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡವನೂ ರಾಜನಾಗಬಹುದು
  • ಮಕರ ಅಥವಾ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
  • ಶನಿಯ ಧೈಯಾ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ & ಶನಿಯ ಮಹಾದಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸಬಹುದು

ಕಡು ಬಡವನನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರತ್ನ! ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು..

Neelamani Ratna: ನೀಲಮಣಿ ಶನಿಯ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡವನೂ ರಾಜನಾಗಬಹುದು. ಈ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಎಂಬುದನನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯು ಮಕರ ಅಥವಾ ಕುಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ಶನಿಯ ರತ್ನವಾದ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನ ಶನಿಯ ಧೈಯಾ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಮಹಾದಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೋ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಈಗ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ಸೇರಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ರತ್ನವಾದ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬಾರದು. ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿಯಿಂದ 2027 ರ ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದು!

ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು. ಈ ರತ್ನವು ಬಡವರನ್ನೂ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಜನಿಂದ ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

