/ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ! ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

Sunset Vastu Rules: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಒಂದು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ (Mustard Oil)ಯನ್ನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಉಪ್ಪು... ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪು ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕುಗ್ಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನೂ ಕೆಲ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮ, ಉಳಿತಾಯ, ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅಂಧವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)