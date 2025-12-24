ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ವಿನಾಶ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ!!

Vastu Tips for Home: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯರಿ...
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಶುಭಕರ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲಗಬಾರದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯವೂ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮಲಗಬಾರದು.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸ ಗುಡಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವೂ ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ನೆಲವನ್ನ ಗುಡಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸಂಜೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)