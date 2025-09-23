English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನವು ಪುಣ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಖವನ್ನು ತಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 08:58 AM IST
  • ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ.
  • ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಓದದಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ

ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನವು ಪುಣ್ಯದ ಮೂಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಬ್ಬ-ಉತ್ಸವಗಳು ಅಥವಾ ಉಪವಾಸಗಳ ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ೫ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

೧. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು

ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯವು ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭಯವಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಇತರ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

೨. ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ: 

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ಆವರಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ.

೩. ಪೊರಕೆ: 

ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

೪. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಓದದಿದ್ದರೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ನಿರಾಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ದಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

೫. ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು:

ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಚಾಕುಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಷಹಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

