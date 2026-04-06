ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬೇಡಿ; ಬಡತನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ..!

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 6, 2026, 11:02 PM IST
ನನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೋಟೋ ಮೂಲಕ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Nainika Anasuru
ನನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೋಟೋ ಮೂಲಕ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ RCB ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. ಕೇವಲ 1 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟಾ?
camera icon8
ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ RCB ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. ಕೇವಲ 1 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟಾ?
ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ
camera icon5
Actor sumukha wedding
ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ
camera icon6
Retirement Planning India 2026
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ
Money Plant Vastu Tips: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವು ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಸ್ಯವು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಣದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವು ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲಾವರಣದಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಶುಭ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ!

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೇವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

