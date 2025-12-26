English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನೀವು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2026 ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ

2026 Horoscope predictions : ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದುನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ.. ಬನ್ನಿ ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:05 PM IST
ಸಂಖ್ಯೆ 1 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026 ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 3 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ... ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ.. ನೋಡಿ

ಸಂಖ್ಯೆ 5 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕವೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 9 : ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

