  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನರಕಾವಾಗೋದು ಖಚಿತ

New Year prosperity tips : ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅನುಸರಿಸಲು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:18 PM IST
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
  • ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಡಿ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನರಕಾವಾಗೋದು ಖಚಿತ

New Year prosperity tips : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅನುಸರಿಸಲು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು, ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 1 ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವು ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದಿನ 365 ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..  

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಜಗಳ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ವಾದಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೂಗಾಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಈ ದಿನದಂದು, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ.

ಸಾಲದ ವಹಿವಾಟುಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಾರದು. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಣದ ಹರಿವು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು..  

ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅಥವಾ ಶೋಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
ಬೆಳಕು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು, ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕತ್ತಲೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿ.

ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ದುಃಖವಾಗುವುದು
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಡಿ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನೀವು ಇರುವ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.
 

