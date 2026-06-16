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ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಆರಂಭ.. ಈ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ!

Nija jyeshta masa: ನಿಜವಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭ. ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ, ದಾನ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 16, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:19 PM IST
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಆರಂಭ.. ಈ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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