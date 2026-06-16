Nija jyeshta masa: ಹಿಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು: ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶುಭ ಮಾಸದ ಕಾರಣ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮದುವೆಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳು, ಅಕ್ಷರಾಭಿಷೇಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನದಂತಹ ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೊದಲು, ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ದೇವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಬಡತನ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬಿದ ಉಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೂರು ಲವಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ:
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, "ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ತುಳಸಿ ಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು:
ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ: ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ: ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಬರುವ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ:
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ದಾನಧರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು:
ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಳ್ಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಜವಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)