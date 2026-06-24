Nirjala Ekadashi 2026: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ತಿಂಗಳು ಪವಿತ್ರ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಏಕಾದಶಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಂದು ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಜೂನ್ 25 ಗುರುವಾರದ ದಿನ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಇರಲಿದೆ.
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?
ನಿರ್ಜಲ ಇದು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನೂ ಸೇವಿಸದೆ ಆಚರಿಸುವ ಉಪವಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ಪರಿಹಾರ:
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯೆ ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಲಬಾಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಪರಿಹಾರ:
ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ:
ನೀವು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ:
ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ನಿವಾರಣೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಗಿಡದಿಂದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಮೊಗ್ಗನ್ನಾಗಲಿ ಕೀಳಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ತುಳಸಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ತುಳಸಿ ದಳ/ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು.
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