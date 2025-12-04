English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 2026ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ..! ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

2026ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ..! ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Nostradamus sensational predictions: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ನಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:05 AM IST
  • ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಹಣ ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon5
rupee
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
DA
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
camera icon5
Darshan big
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
2026ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ..! ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Add Zee News as a Preferred Source

Nostradamus sensational predictions: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2026 ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿವೆ, ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಮುಂಬರವ ಹೊಸವರ್ಷ ಹೇಗಿರಬುದು, ಏನೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಾಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನುಡಿದಿರುವ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಮೈಕೆಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

2026 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮೈಕೆಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ತಮ್ಮ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ . ಮೈಕೆಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 1503 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1566 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಮೈಕೆಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ನ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.

ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಟಿಸಿನೊ ನಗರವು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಗರದಿಂದ ರಕ್ತದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ನಗರ. ಈ ನಗರವನ್ನು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಬುಗ್ಗೆಗಳ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ ಹಿಮಭರಿತ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಹಣ ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

 

NostradamusNostradamus's predictionsNostradamus predictions 20262026 predictionsನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್

Trending News