Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ (ರಾಡಿಕ್ಸ್) ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 6 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 6, 15 ಅಥವಾ 24ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಆಗಮನವು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸುಖವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನವೇ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.