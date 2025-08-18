English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Numerology: ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ!!

Numerology: 5, 14 ಮತ್ತು 23 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಿರುವ ಜನರು 5ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ದೇವರು ಬುಧನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 18, 2025, 11:45 AM IST
  • 5, 14 & 23 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಜನರು 5ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ
  • 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಣದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು
  • ಈ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Trigrahi Raja Yoga 2025
ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ.. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ರೇಟ್‌?
camera icon6
Gold price today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ.. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ರೇಟ್‌?
Numerology: ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ!!

Numerology 5 personality: ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗುಣವು 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5, 14 ಮತ್ತು 23 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಿರುವ ಜನರು 5ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ದೇವರು ಬುಧನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ!!

5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಲೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಣದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

ಈ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಒಮ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
numerologynumerology 5number 5 peoplemulank 5 people personalitynumerology 5 personality

Trending News