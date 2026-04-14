Numerology: ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ!

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನ ತಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ವಿರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 14, 2026, 10:44 PM IST
  • 8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8
  • ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ
  • ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಕಠಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಶೀಲರಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನ ಶನಿ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನ ಕರ್ಮಫಲ ನೀಡುವವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನ ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

* 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
* 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೂ ಅವರನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
* ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 35 ಅಥವಾ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
* ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
* ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು

* ಈ ಜನರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
* ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಹುದು.
* ಇದಲ್ಲದೆ CA ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. 
* ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
* ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

