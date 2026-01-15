English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ; ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:49 PM IST
Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನ

ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ: ಈ ಜನರು ಸಹಜ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಅಂತರ್ಗತ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನಸಮೂಹ ಅನುಸರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಗುರುತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ: ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಅಧಿಕಾರದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 

ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ: ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಬೇಗನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ: ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ: ನಂಬರ್ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

