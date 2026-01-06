ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯುವತಿಯರು ಅತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು.! ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಥಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆ ನೋಡಿ

Numerology Prediction : ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 23 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ (2+3=5) ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ 5 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರು (6, 15 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು) ತಾವು ಹೋಗುವ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರು ಶುಕ್ರನನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ದೇಶೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂಲತಃ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)