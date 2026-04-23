Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲ್ಲ!

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಮೂಲಾಂಕ (Mulank)ವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಮೂಲಾಂಕದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್?
ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು)
ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲಾಂಕ 5 (5, 14, 23ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಒಂದು ರೀತಿ ಖಿಲಾಡಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಹೆದರಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರ, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸ ಮನೋಭಾವ (Adventurous nature), ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಈ ಗುಣಗಳೇ ಈ ಜನರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ!
ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆತುರದಿಂದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟವೂ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 (9, 18, 27ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು)
9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು ಇತರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು)
ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಸಿಂಹ ಹೃದಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್.. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಾಂಕವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲಾಂಕ 5 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)