English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು!!

Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು!!

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:29 PM IST
  • 8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 8ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ
  • 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕರ್ಮದ ದೇವರಾದ ಶನಿದೇವರು
  • ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶನಿದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

WPL 2026: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವನಿತೆಯರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ! ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ RCBಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವನಿತೆಯರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ! ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ RCBಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಯಾವ ತಂಡವೂ ಮಾಡದಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ RCB.. ಸಾಲು ಸಾಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!
camera icon6
ಯಾವ ತಂಡವೂ ಮಾಡದಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ RCB.. ಸಾಲು ಸಾಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!
WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Lakshmi narayana Rajayoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು!!

Numerology: 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಶನಿದೇವ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಶನಿದೇವನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ

8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನ 8ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶನಿದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಶನಿಯು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

ಈ 5 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ಸೋಮಾರಿತನ: ಶನಿಯು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರಮಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡುವವರು ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಅಹಂಕಾರ: ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳವರು ಜೂಜಾಟ, ಊಹಾಪೋಹ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶನಿಯು ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು: ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶನಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

ಅಶಿಸ್ತು ಬಿಡಬೇಕು: ಶನಿ ದೇವರು ಶಿಸ್ತಿನ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನ ಗೌರವಿಸದವರು ಎಂದಿಗೂ ಶನಿಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mulank 8numerologynumerology number 8Mulank 8 astrologynumber 8 people astrology

Trending News