Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು!!

Numerology: 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಶನಿದೇವ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಶನಿದೇವನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ
8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನ 8ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶನಿದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಶನಿಯು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ 5 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಸೋಮಾರಿತನ: ಶನಿಯು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರಮಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡುವವರು ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅಹಂಕಾರ: ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳವರು ಜೂಜಾಟ, ಊಹಾಪೋಹ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶನಿಯು ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು: ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶನಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅಶಿಸ್ತು ಬಿಡಬೇಕು: ಶನಿ ದೇವರು ಶಿಸ್ತಿನ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನ ಗೌರವಿಸದವರು ಎಂದಿಗೂ ಶನಿಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
