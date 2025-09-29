English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ : ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ; ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 29, 2025, 01:40 PM IST
  • ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
  • ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವನು  ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕೂಡಾ  ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:46ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಸೂಚಕ ಶುಕ್ರನು ಈ ತಿಂಗಳ 9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ : 
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಡೇರುವುದು. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Dashanka Yoga: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಬಂಗಾರ.. ಧನ ದಶಾಂಕ ಯೋಗದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ.

ಧನು ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಜೋಡಣೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ..! ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ತಿಂಗಳಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಈ ಅವಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಜೋಡಣೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. 

( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )

 

