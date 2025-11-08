ಹಳೆ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಹೊರ ಎಸೆಯಬಾರದು: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ!

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪೊರಕೆ. ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು.
ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಪೊರಕೆ ತರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಇಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೊರಕೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶನಿವಾರ, ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಹೋಳಿಕಾ ದಹನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ನಂತರವೇ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು.
ಈ ದಿನಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಎಸೆದರೆ ಅಥವಾ ಪೊರಕೆ ತೆಗೆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೊರಕೆ ಎಸೆಯುವಾಗ, ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಯಾರ ಪಾದವೂ ಮುಟ್ಟದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಮರ ಅಥವಾ ತೊರೆಯ ಬಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪೊರಕೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸುಡಬಾರದು. ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ನೀವು ನಿಯಮದಂತೆ ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
ಏಕಾದಶಿ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ದಿನಗಳು. ಈ ದಿನ ಪೊರಕೆ ಎಸೆದರೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ:
ಬ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.