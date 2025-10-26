ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿ ನೆಲೆಯಾಗುವುದು

ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಗೆ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಶುಭ? :
ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ರಾಮ ತುಳಸಿ, ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ, ವನ ತುಳಸಿ, ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಧದ ತುಳಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತುಳಸಿಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈಗ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮ ತುಳಸಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರಾಮ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಮನು ರಾಮ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ರಾಮ ತುಳಸಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಮ ತುಳಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ :
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕುಬೇರನ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ.