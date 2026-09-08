/Palmistry: ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತ

Palmistry heart line: ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಜೀವನ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ರೇಖೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಗುರು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರ
ಯಾರ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೈಯ ತೋರು ಬೆರಳಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಆದರ್ಶ ಜೀವನವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಗೈಯ ಬಳಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೇಖೆಯು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ವಾಲಿದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೇಖೆಯು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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