Marriage Predictions : ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಂತೆ, ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:23 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗುತ್ತಾಳೆ!

Palmistry marriage predictions : ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ರೇಖೆಗಳು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಆಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಹೌದು.. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೂರ್ಯದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ..!

ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧವೃತ್ತವು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ - ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ/ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಶುರು

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು (ಅರ್ಧಚಂದ್ರ) ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಂಗೀತ, ಬರವಣಿಗೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ!

ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಂತಹ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ!

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

