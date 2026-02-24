ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ!

Panchgrahi Yoga: ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ…
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ; ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)