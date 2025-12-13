100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಳಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..

Panchgrahi yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.
ಈ ಯೋಗವು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರ್ಣವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ; ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025: ಇಂದು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನ ಆಶಿರ್ವಾದ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಶುಭ ಸಮಯ..
ಧನು ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ : ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)