ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವ: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಸಾಧನೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಉಪವಾಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಏಕಾದಶಿಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಏಕಾದಶಿ 'ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ'. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹಾನ್ ವ್ರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಈ
ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಕುಬೇರ' ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರುಗಳ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸತ್ಯವ್ರತವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ 'ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ' ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಾಗ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ 'ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ' ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
*ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
*ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
*ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
*ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು
*ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
*ಇದರಿಂದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
*ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸದ ವಿಧಾನ
ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು.
*ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
*ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
*ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ
*ಉಪವಾಸದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ (ಜೂನ್ 10) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ
*ಜೂನ್ 11 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು.
*ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಪೆರುಮಾಳ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.
*ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
*ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
*"ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು.
*ದಿನವಿಡೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು?
*ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮರುದಿನ 'ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ'ಯಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸವು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ *ಉಪವಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು!..