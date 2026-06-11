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ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ!.. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಲಿದು ಹಣದ ರಾಶಿ ಬರಲಿದೆ

Parama ekadashi: ಇಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರವಿತ್ರದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 11, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:13 AM IST
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ!.. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಲಿದು ಹಣದ ರಾಶಿ ಬರಲಿದೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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