ಇಂದು 2026ರ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ದಿ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..

Paush Purnima 2026 upay : ಇಂದು, (ಜನವರಿ 3 2026) ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಇದನ್ನು ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ : ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:53 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:32 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:25 ರಿಂದ 6:20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 ರಿಂದ 12:46 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ, ಸಂಜೆ 5:28, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ : ಜಗಳಗಳು, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧ್ಯಾನ, ದಾನ, ಜಪ, ತಪ : ಇಂದು ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವರುಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ (ನಾರಾಯಣ) ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೂವುಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು (ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು) ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದಾನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.