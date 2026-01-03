English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಇಂದು 2026ರ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ದಿ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..

ಇಂದು 2026ರ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ದಿ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..

Paush Purnima 2026 : ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:03 PM IST
    • ಇಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ
    • ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
    • ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವೆ

Trending Photos

RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್!‌
camera icon6
Bank Account Closed
RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್!‌
ಜಿಯೋ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್:‌ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ
camera icon6
Jio Recharge Plan
ಜಿಯೋ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್:‌ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ..! 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು..
camera icon5
Bikes
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ..! 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳು..
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
camera icon5
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
ಇಂದು 2026ರ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ..! ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ದಿ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..

Paush Purnima 2026 upay : ಇಂದು, (ಜನವರಿ 3 2026) ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಇದನ್ನು ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ : ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನಾಂಕವು ಜನವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:53 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:32 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:25 ರಿಂದ 6:20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 ರಿಂದ 12:46 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ, ಸಂಜೆ 5:28, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.! 

ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ : ಜಗಳಗಳು, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಧ್ಯಾನ, ದಾನ, ಜಪ, ತಪ : ಇಂದು ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವರುಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ (ನಾರಾಯಣ) ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೂವುಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು (ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು) ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದಾನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Purnima ritualsFull moon worshipHindu Purnima benefitsSatyanarayana VrataChandra Puja mantras

Trending News