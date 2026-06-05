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ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್

Vastu Shastra: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ, ಬೇವು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 05, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:21 PM IST
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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