Vastu Shastra: ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಶ್ವತ್ಥ (ರವಿ), ಬೇವು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮರಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮರಗಳು ಅಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ
ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು (ರವಿ ಮರ) ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವು ಮನೆಯ ಗೋಡೆ, ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಸಿದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ವಾಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಬಹುದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆ, ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ, ಅವು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)
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