ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜನರು: ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ...

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:56 PM IST
Most luckiest people: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಸಂಖ್ಯೆ 4: ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ

ಸಂಖ್ಯೆ 5: ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 7: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಕೂಡ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

