  • ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ

ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:39 PM IST
  • ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧ
  • ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ
  • ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ  ಅದರ ಆಧಾರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸತ್ತವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೇ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೋಯಿಸದಂತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.  

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತರ್ಕಬದ್ಧರು. ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ  ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.  ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕನಸುಗಳು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಂತಹ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ) 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

