English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ..! ಬಡತನ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತೆ 

ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ..! ಬಡತನ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತೆ 

Astrology : ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲ್ಲ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 07:24 PM IST
    • ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
    • ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
    • ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ
camera icon10
silver prices
silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Ardha Kendra Yoga
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
camera icon5
Silver price
Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಶುರುವಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್‌ ಟೈಮ್‌! ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ
camera icon6
Karna serial
ಶುರುವಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್‌ ಟೈಮ್‌! ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ
ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ..! ಬಡತನ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತೆ 

Lucky Birth Stars : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಹಣದ ಹರಿವು, ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ದಯೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಚುರುಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅವರು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು

ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ದಯೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಉದಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರಲಿ ಯಾರಿಗೂ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಣವು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಬಂದಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು. ಅವರು ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳು ದಾನ, ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮಗಿಂತ ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Birth StarsASTROLOGYmoney nakshatraastrology money problemsnakshatra money habits

Trending News